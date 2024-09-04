Захарова: Британия принимала участие в подготовке атаки на Россию

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Появляется все больше фактов, свидетельствующих о причастности Лондона к атаке на российские территории. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Британия принимала активное участие в подготовке террористических актов совместно с Украиной.
Москва установила, что беспилотники, которые ВСУ использовали для удара по топливному хранилищу в Каменском районе, были настроены в ангаре британской компании Safran Seats GB, а также рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB. Обе фирмы занимаются разработками в авиационной и аэрокосмической промышленности. При этом устройства собрали и запустили с территории Украины – рядом со Славянском.
Захарова подчеркнула, что установленные факты говорят о прямой вовлеченности Лондона в конфликт и его причастности к атакам по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Поэтому страна вместе с Украиной несет полную ответственность за случившееся.
"Подобная деструктивная деятельность англичан и их неуемное стремление к эскалации конфликта в полной мере учитываются в работе российскими компетентными ведомствами. Делаются соответствующие выводы, выбирается оптимальный алгоритм наших ответных действий", – указала она.
Также она обратилась в Великобритании с призывом отказаться от поддержки Украины и всех действий, которые провоцируют эскалацию.
Ранее в МИД ответили на новости о подготовке покушения на Путина.
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