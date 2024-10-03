Солдаты ВСУ оставили записку российским бойцам в невзведенных минах

"Простите": солдаты ВСУ обратились к российским бойцам
Фото: соцсети
Военные рассказали о неожиданном инциденте

На одном из направлений СВО украинские солдаты оставили записки российским бойцам. Об этом рассказали саперы, которые обнаружили неожиданное послание.

По их словам, когда они пришли на место разминирования, то увидели множество невзведенных мин – предохранительная чека, которая не дает снаряду разорваться, у всех была на месте.

"И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова", – рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

Он считает, что ВСУ намеренно отказались ставить мины в боевой режим, поскольку больше не хотят воевать с Россией. Военный полагает, что украинцы начали разочаровываться в своем командовании и приходить к выводу, что им приходится сражаться ни за что. 

Бурзум указал, что по сути конфликт был развязан Западом, а простой народ Украины и солдаты давно хотят мира.

Ранее сообщалось, что Угледар может в ближайшее время перейти под контроль России. Потеря города станет большой проблемой для Владимира Зеленского, который может столкнуться с серьезным давлением и принуждением к мирным переговорам не невыгодных для Киева условиях.

Источник: РИА "Новости"
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