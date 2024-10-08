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Словакия до сих пор хранит историческую память о солдатах Красной Армии, которые помогли стране в Карпатско-Дуклянской операции. Как отметил словацкий премьер Роберт Фицо, свобода к ним пришла с востока и крайне важно об этом помнить, поэтому он не понимает разговоров в ЕС о необходимости разрешить удары по территории России.
Фицо заявил, что не намерен праздновать "страдания и смерть", хотя сейчас в Европе действует "извращенная мода" на бряцание оружием. По его словам, некоторые европейские лидеры слишком легкомысленно относятся к решению о дальнобойных ударах по российским территориям.
"Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", – эмоционально отметил политик.
Премьер подчеркнул, что Словакия выступает за прекращение конфликта и принятие мер, которые будут этому способствовать. Но разговоры о ракетах большой дальности лишь провоцируют дополнительную эскалацию.
Фицо указал, что вклад Советской армии в разгроме фашизма был огромным, и он готов приехать в следующем году в Москву, чтобы почтить память павших солдат и выразить свое уважение. И все, чего он сейчас хочет – это прекращения убийства славян, скорейшего мира и спокойствия. Аналогичный посыл политик намерен высказать и на встрече с премьером Украины Шмыгалем.
Ранее премьер Словакии Фицо сообщил о готовности восстанавливать отношения с РФ.
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