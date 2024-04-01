Минимум один раз в неделю: доктор раскрыл способ укрепить здоровье

Желательно проводить процедуру как можно чаще

Гериатр Ольга Ткачева утверждает, что смех способен продлевать жизнь. Это показывают и последние исследования, которые изучали его влияние на здоровье человека.

Как отметила врач, смех способен улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, помочь лучше запоминать информацию. Оказалось, если человек смеется хотя бы раз в неделю, то у него будет более крепкими сердце и сосуды чем у того, кто смеется лишь раз в месяц.

Дело в том, что подобная реакция человека запускает определенные процессы в его головном мозге, которые, в свою очередь, активизируют болевую и иммунную системы. Например, если человек часто смотрит комедии, то боль он будет ощущать менее выраженно.

"Это связано с выработкой во время смеха определенных нейромедиаторов (серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин), которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости", – пояснила специалист.

По ее словам, вместе со смехом у человека растет и количество клеток иммунитета, благодаря чему вирусные и инфекционные заболевания реже развиваются.

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