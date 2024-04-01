Врач Юнкерова назвала опасные последствия укуса клеща

Названы страшные последствия укуса клеща
Фото: www.unsplash.com
После встречи с насекомым можно стать инвалидом

С наступлением теплого периода активизируется деятельность всевозможных вредителей и опасных насекомых. Например, встретить в лесу или парке клеща – обычное дело. К укусу насекомого нужно относиться со всей серьезностью. Врач-аллерголог и  иммунолог Юлия Юнкерова рассказала о страшных последствиях нападения клеща.

Так, если насекомое является носителем энцефалита, это может привести к ужасным последствиям. Заболевание этим недугом часто заканчивается инвалидностью. Укус клеща может стать причиной развития различных психиатрических расстройств. У человека могут начаться приступы эпилепсии, в некоторых случаях даже развивается вторичная шизофрения.

Для того чтобы обезопасить себя, лучше не посещать леса и парки, находящиеся в регионах, где заявлено об опасности получить укус. Также при таких прогулках всегда нужно обрабатывать одежду специальными спреями от клещей. Если неприятный инцидент произошел, следует сразу же обратиться к врачу. Клеща необходимо сдать в лабораторию, где будет установлено, является ли он носителем опасных инфекций.

Источник: Телеканал "Санкт-Петербург" ✓ Надежный источник

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