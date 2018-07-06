Евросоюз развалится на части

Этому поспособствует Дональд Трамп

Президент США ставит внутренние интересы своей страны на первое место и ради этого он готов отказаться от господствующего положения Америки в других регионах мира. Европейский союз для главы Белого дома – не партнер и не младший брат, а опасный конкурент. Поэтому Трамп не остановится ни перед чем, чтобы максимальное его ослабить, а в идеале – и вовсе разбить объединение вдребезги.



Американский лидер подбирает для этого наиболее действенный метод. Предыдущие шаги были лишь пробными шарами. Обязав ЕС присоединиться к антироссийским санкциям, Трамп тем самым умышленно наносил удар не по Москве, а по Брюсселю. При помощи введения таможенных пошлин на сталь и алюминий из Европы президент США хочет подкосить стратегические отрасли экономики Старого Света.

Но главным ударом по Европе должен стать жесткий ультиматум по повышению расходов на оборону. Трамп давно говорит, что Америка устала платить за всех и что она больше не будет в одиночку содержать НАТО. Страны альянса должны в ближайшее время нарастить военные расходы до 2% ВВП, иначе военно-политический блок ждет крах. В очередной раз на эту тему Трамп будет говорить на встрече лидеров НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Европейские члены НАТО на словах соглашаются с необходимостью платить. Но в реальности даже ведущие страны ЕС не могут просто так расстаться с десятками миллиардов евро. Трампу европейские деньги на оборону сами по себе не очень-то нужны. На европейских заказах американский ВПК много не заработает, поскольку у ЕС есть свои мощности. Рост военных расходов ЕС позволит Америке сэкономить на защите Европы и содержании своих войск и баз там. Но это не главное.

Для Трампа важнее дать понять Европе, что она зависима от США, и если она не хочет по полной платить за свою безопасность, то это можно компенсировать уступками в других сферах. Например, открыть европейский рынок для американских товаров. Трампа, например, возмущает, что немцы продают в США много своих автомобилей, но американцы поставляют в Германию очень мало своих, хотя Вашингтон является защитником Берлина, а не наоборот.

Американский президент в преддверии саммита НАТО даже заявил о готовности вывести из Германии 35-тысячный военный контингент США. На его содержание тратятся лишние деньги, а Трамп хочет, чтобы контроль Белого дома над Европой был не военно-идеологический, а экономический. Для установления такого контроля Америке Трампа нужна ослабленная, разделенная Европа. Поэтому он выступал за Брексит, предлагает Эммануэлю Макрону вывести Францию из ЕС, а Ангелу Меркель (негласного лидера единой Европы) подвергает постоянным нападкам.

Едва ли Евросоюз в настоящее время настолько силен, чтобы самостоятельно выплыть без поддержки США. Поэтому континентальные политики будут делать все возможное, чтобы сохранить единую Европу и при этом не рассориться окончательно с заокеанским гегемоном.

Если же Германия примет вызов согласится, а то и потребует вывода американских войск со своей территории, то ей придется становиться полноценной мировой державой. Возможно, у кого-то из немецких политиков и есть такие амбиции, но путь до этого очень неблизкий. В отсутствии тесных отношений с Америкой Берлин и вся остальная Европа скорее примкнут к союзу Москвы и Пекина.