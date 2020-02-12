Пошаговый рецепт быстрого блюда, которое можно захватить на работу

Если обычная овсянка или яичница надоели, то разнообразить меню можно с помощью горячего бутерброда из лепешки. "Утро" рассказывает, как приготовить этот простой завтрак.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

400 грамм ветчины

2 яйца

20 миллилитров молока

250 грамм сыра

Соль, перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления горячих бутербродов из лепешки на сковородке:

1. Разрезать лаваш на 4 ровные прямоугольные части.

2. Сверху лаваша положить ветчину и сыр. Каждый кусок свернуть треугольником, затем еще раз и так, пока не закончится лепешка.

3. Затем нужно приготовить кляр – для этого яйца слегка взбиваем, добавляем соль и перец, а также молоко.

4. Каждый кусочек лаваша обмокнуть в смеси и обжаривать на среднем огне не больше 7 минут.

Горячие бутерброды на завтрак готовы.

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