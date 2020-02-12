Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Горячий бутерброд за 10 минут: рецепт вкусного завтрака

Горячий бутерброд за 10 минут: рецепт вкусного завтрака
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт быстрого блюда, которое можно захватить на работу

Если обычная овсянка или яичница надоели, то разнообразить меню можно с помощью горячего бутерброда из лепешки. "Утро" рассказывает, как приготовить этот простой завтрак.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

400 грамм ветчины

2 яйца

20 миллилитров молока

250 грамм сыра

Соль, перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления горячих бутербродов из лепешки на сковородке:

1.     Разрезать лаваш на 4 ровные прямоугольные части.

2.     Сверху лаваша положить ветчину и сыр. Каждый кусок свернуть треугольником, затем еще раз и так, пока не закончится лепешка.

3.     Затем нужно приготовить кляр – для этого яйца слегка взбиваем, добавляем соль и перец, а также молоко.

4.     Каждый кусочек лаваша обмокнуть в смеси и обжаривать на среднем огне не больше 7 минут. 

Горячие бутерброды на завтрак готовы. 

Ранее "Утро" делилось рецептом пышек на кефире к завтраку. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей