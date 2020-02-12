Горячий бутерброд за 10 минут: рецепт вкусного завтрака
Если обычная овсянка или яичница надоели, то разнообразить меню можно с помощью горячего бутерброда из лепешки. "Утро" рассказывает, как приготовить этот простой завтрак.
Ингредиенты:
3 листа лаваша
400 грамм ветчины
2 яйца
20 миллилитров молока
250 грамм сыра
Соль, перец по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления горячих бутербродов из лепешки на сковородке:
1. Разрезать лаваш на 4 ровные прямоугольные части.
2. Сверху лаваша положить ветчину и сыр. Каждый кусок свернуть треугольником, затем еще раз и так, пока не закончится лепешка.
3. Затем нужно приготовить кляр – для этого яйца слегка взбиваем, добавляем соль и перец, а также молоко.
4. Каждый кусочек лаваша обмокнуть в смеси и обжаривать на среднем огне не больше 7 минут.
Горячие бутерброды на завтрак готовы.
Ранее "Утро" делилось рецептом пышек на кефире к завтраку.
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