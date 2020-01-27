Звезда похвасталась подтянутым телом

Рита Дакота озадачила своих поклонников необычным заданием. В соцсети звезда написала 10 фактов из своей жизни, 2 из которых выдуманы. Затем Рита предложила отгадать, какие именно события в своей биографии она придумала. Свой мини-опрос Дакота проиллюстрировала фотографией в оранжевом бикини, позволившем подробно рассмотреть грудь звезды и даже татуировку под ней.

Среди признаний Риты особенное внимание привлекло такое ее признание: "Легко сажусь на оба шпагата".



Подписчиков Риты в Instagram так взволновал вопрос, о чем соврала певица, что они обошлись без дежурных комплиментов. Красивую фигуру звезды, ее идеальный пресс, пышную грудь и стройные бедра никто не обсуждал. Всех интересовал вопрос, действительно ли Дакота умеет садиться на продольный и поперечный шпагат.

Рита пообещала, что раскроет правду чуть позже, так что пока поклонники остаются в неведении. Рита Дакота развелась с Владом Соколовским в сентябре 2018 года. После этого звезда с головой окунулась в работу. Время от времени Рита устраивает пикантные фотосессии и делится снимками в соцсетях.



