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Агата Муцениеце получила подарок от поклонника

Агата Муцениеце получила подарок от поклонника
Агата Муцениеце. Фото: https://www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Актриса опубликовала в «Инстаграм»-сторис фото с букетом цветов

Бывшая жена Павла Прилучного, известная по роли в сериале "Закрытая школа" артистка Агата Муцениеце опубликовала в "Инстаграм" сторис, на которой видно, что звезда не осталась без подарка в Международный женский день. Кто презентовал ей роскошный розовый букет, осталось загадкой для широкой публики.

Актриса улыбается на снимке, фото подписано игривой фразой: "8 марта)))" (орфография и пунктуация сохранены). Но видно, что макияжа на лице артистки нет, укладкой она тоже не занималась 8 Марта. Очевидно, праздничный день Агата провела дома.

В СМИ пишут, что это связано с проблемами в личной жизни актрисы. Напомним, что совсем недавно Муцениеце развелась с Прилучным, с которым прожила в браке около 10 лет. У пары двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на то, что семья распалась, Павел и Агата поддерживают хорошие отношения. Артистка даже признавалась, что до сих пор любит бывшего супруга.

Звездный развод стал настоящим шоком для широкой общественности. Звезды не смогли пройти мимо громкого расставания. Экс-участница "Дома-2", телеведущая и светская львица Алена Водонавева раскрыла причину распада пары. Она объяснила, что Агата просто устала от поведения мужа

Полина ЛЕДОВСКИХ

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