Спокойную Новую Зеландию залили кровью

Убитых - около полусотни

"Самый мрачный день" – так премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала события, потрясшие обычно мирную и неспешную страну.

В пятницу, 15 марта, в мечети города Крайстчерч на Южном острове заявились молодые люди с оружием в руках и видеокамерой на лбу. Оружие – чтобы убивать без причины и предупреждения всех подряд. Камера – чтобы транслировать массовый расстрел в соцсетях.

Уже известно, что одним из организаторов теракта был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал в Интернете 37-страничный манифест, где заявлял о своих ультраправых взглядах, религиозной нетерпимости и желании отомстить за теракты в Европе, в результате которых погибли "белые" люди, сообщает ABC.

Вскоре были арестованы сообщники Тарранта – трое мужчин и одна женщина. Кроме того, полиция обнаружила и обезвредила начиненный взрывчаткой автомобиль, а также два рюкзака с гранатами около железнодорожной станции.

По последним данным, в результате теракта погибли 40 человек, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями, передает новостной портал Stuff. По предварительным данным, россиян среди них нет, пишет "МК".

Полиция ведет расследование. Не исключено, что к нему будут привлечены зарубежные специалисты, поскольку в манифесте австралийца говорилось и об убийстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и мэра Лондона Садика Хана.

"Как показывает жизнь, для террора нет ни границ, ни национальностей. И то, что уже очень много лет твердит Россия, что бороться с этим злом можно, только объединив усилия, - для многих это все еще непонятно, – заявил РИА "Новости" сенатор Франц Клинцевич. – Сегодня каждый ответственный человек и руководитель должен понимать, что с чумой XXI века, международным террором, бороться можно только сообща – других вариантов нет".