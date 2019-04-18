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В Санкт-Петербурге остановлена работа десятков заведений

Фото:vk.com/spb_today
Сообщения об минировании зданий поступили в суды и школы

В городе на Неве – тревожное утро. Из-за угрозы взрыва людей экстренно выводят из ряда общественных учреждений.

По данным телеграм-канала "Невские новости", к 9.30 мск эвакуированы Московский, Невский , Приморский и Красногвардейский районные суды, школы №54, №188, №200, №247, №264, №394, колледж ГУМРФ и один "Макдональдс".

Ранее администрация этих заведений получила электронное письмо, подписанное "Владимир Путин", о том, что в здании заложено взрывное устройство, которое будет активировано в течение дня.

В последнее время в России активизировались "телефонные террористы". Они звонят и отправляют письма в различные общественные, образовательные и культурные учреждения с сообщениями об угрозе взрыва. Сотрудники правоохранительных органов, проверяющие здания после сигнала тревоги, ничего не находят.

Во вторник, 16 апреля, в Санкт-Петербурге уже проводилась эвакуация 15 районных судов и городского. Как сообщил РБК, после проверки учреждения возобновили работу.

Николай ВИКТОРОВ
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