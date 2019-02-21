Эрмитаж экстренно эвакуировали

В музее может быть бомба

Посетителей и сотрудников Эрмитажа в Санкт-Петербурге попросили срочно покинуть здание. Эта мера была вызвана сообщением от анонима, который днем в четверг, 21 февраля, предупредил о том, что в музее заложено взрывное устройство.

"Получили письмо с угрозой, сейчас проводится эвакуация людей", - рассказал РИА "Новости" осведомленный источник.

Государственный Эрмитаж – один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России, напоминает URA.RU. Традиционно каждый третий четверг месяца посетители могут бесплатно прийти в выставочные залы Эрмитажа, поэтому в момент тревоги в музее было довольно много народа.

Волна "минирований" наблюдается в России второй месяц. В крупных городах регулярно приходится эвакуировать торговые центры, вокзалы, образовательные и медицинские учреждения. До сих пор ни одно сообщение о бомбе не подтверждалось.