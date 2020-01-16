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Житель Новокузнецка открыл стрельбу в здании суда: есть пострадавшие

Что послужило причиной нападения пока неизвестно

В Новокузнецке местный житель устроил стрельбу в здании мирового суда. Об этом сообщил источник в экстренных службах. 

Пострадали двое – судебный пристав и посетительница суда, пишет со ссылкой на него "Интерфакс". По последним данным, судебный пристав скончался от полученных ранений, передает "ФедералПресс". Раненая женщина находится в тяжелом состоянии, уточняет "МИР24". 

Нападавшему 45 лет, приводит данные Следственного комитета телеканал "360". Он выстрелил в судебного пристава, когда тот не пустил его в здание.

Находившийся в этот момент рядом человек нажал на тревожную кнопку. Сведений  мотивах произошедшего пока нет. 

Ранее "Утро" писало о стрельбе на Лубянке в Москве.

Сергей САЗОНОВ

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