Что послужило причиной нападения пока неизвестно

В Новокузнецке местный житель устроил стрельбу в здании мирового суда. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Пострадали двое – судебный пристав и посетительница суда, пишет со ссылкой на него "Интерфакс". По последним данным, судебный пристав скончался от полученных ранений, передает "ФедералПресс". Раненая женщина находится в тяжелом состоянии, уточняет "МИР24".

Нападавшему 45 лет, приводит данные Следственного комитета телеканал "360". Он выстрелил в судебного пристава, когда тот не пустил его в здание.

Находившийся в этот момент рядом человек нажал на тревожную кнопку. Сведений мотивах произошедшего пока нет.

Ранее "Утро" писало о стрельбе на Лубянке в Москве.