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В России раскрыли тайну гиперзвуковых ракет США

Фото: wikipedia.org
Отечественные специалисты изучили новейшее американское оружие и придумали, как с ним бороться

Российские военные специалисты тщательно изучают вооружение, которое имеется в распоряжении армии и флота США. Еще более пристальное внимание уделяется перспективным разработкам – ученые хотят заранее ознакомиться с будущими ракетами потенциального противника, чтобы найти против них "противоядие".

Изучением вооружений занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО) России. Репортаж об их работе вышел в эфире телеканала "Звезда".

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Сотрудники центра "раскрывают секреты зарубежных боевых самолетов, вертолетов и ракет", говорится в видеоматериале. Они исследуют натовские истребители и бомбардировщики, ударные беспилотники, крылатые ракеты, а также спутники-шпионы.

Кроме того, ученые внимательно изучают гиперзвуковые средства поражения. Приоритетное внимание уделено изучению свойств отражения сигналов наших радаров ракетами натовских систем ПРО.

 


Прямо сейчас ЦНИИ анализирует новейшую разработку Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) – противоракету GBI, которая предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Инженеры создают макет – точную копию такой противоракеты – и с его помощью находят средство обхода подобной ловушки.

В "память" российских воздушных судов заносятся почти все летающие аппараты, которые стали объектами исследований ЦНИИ ВВКО. Формирование подобной базы данных позволяет самолетам оперативного распознавать цели и исключить возможность случайного поражения своих объектов.

Андрей ФИЛАТОВ
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