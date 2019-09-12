США напали на российскую оборонку ее же оружием

По информации Вашингтона, на защиту РФ поставят некондицию

Соединенные Штаты использовали испытания российской крылатой ракеты "Буревестник" для дискредитации оборонной системы РФ. Так прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко сообщения в американских СМИ о том, что Москва якобы терпит неудачи при работе над новым оружием.

"В России в рамках государственной программы вооружений все анонсированные важнейшие проекты реализуются в соответствии с теми темпами и сроками, которые определены первыми лицами государства. ... Все, что запланировано, будет поставлено на вооружение, испытано и доведено до серии", – подчеркнул Коротченко в интервью РИА "Новости".

Он рекомендовал не слушать "пропагандистские заявления", цель которых – посеять сомнения в возможностях оборонно-промышленного комплекса страны.

Ранее телеканал CNBC распространил данные якобы спецслужб США о том, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" (по классификации НАТО – Skyfall) пять раз оканчивались неудачей, а самый долгий полет длился всего около двух минут. Но несмотря на это, дескать, работы над ракетой решено завершить в течение ближайших пяти лет, чтобы ввести ее в строй в 2025 году, передает URA.RU.

При этом в американских СМИ утверждается, что агенты США имеют доступ ко всем разработкам и результатам испытаний "Буревестника" и имеют возможность наблюдать ее "эволюцию", пишет "Царьград".

На этой неделе также появилась информация о шпионе, который работал в Кремле в течение пяти лет и был вывезен в США из-за угрозы разоблачения.