Наблюдение РФ за маневрами НАТО ведется на безопасном расстоянии

Россия не может мешать членам НАТО проводить тренировки в Черном море, поскольку зона учений заранее перекрывается. Об этом заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев в ответ на обвинения американской стороны.

Ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что РФ перекрывает Черное море и не дает военным кораблям Украины и НАТО пройти в зону учений.

"Американскому генералу, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы ознакомиться с правилами проведения боевой оперативной подготовки: район в нейтральных водах, где проводятся учения, а также воздушное пространство над ним, закрывается - указываются его координаты и время закрытия", – пояснил Валуев РИА "Новости".

Единственное, что РФ может делать в таких ситуациях – это маневрировать поблизости, чтобы наблюдать за ходом учений. Но это обычная международная практика, и угрозы для проведения учений она не представляет.

Ранее в НАТО признали потерю превосходства над Россией.