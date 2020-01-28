На полигоне Ненокса опять могут испытывать двигатель или ракету "Буревестник"

В Северодвинске вновь произошел скачок уровня радиации. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам источника, датчик сработал в "зеленой зоне" в пределах нормы – от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Причем проведенные позже замеры превышение радиационного фона якобы не показали. Тревогу начинают бить при показаниях от 0,6 микрозиверта в час.

Позже администрация сообщила, что сработал только один датчик из восьми, который "прыгнул" до 0,49 микрозиверта в час. Когда же не место прибыла группа ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области", то уровень радиации оказался в пределах 0,09 – 0,14 микрозиверта в час. Специалисты сделали вывод, что с датчиком случился технический сбой.

К уровню радиации сейчас особенно пристальное внимание, так как жители помнят ЧП на военном полигоне Ненокса. По официальной версии, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя, по данным Запада – авария ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", которую пытались поднять на поверхность. Так или иначе, в результате инцидента погибли пять человек и еще двое позже скончались в больнице от травм и острой лучевой болезни.