К глобальной катастрофе приведет "ловушка Фукидида"

Политический эксперт Анатолий Вассерман в своем блоге прокомментировал перевод стрелок на символических ядерных часах.

До глобальной катастрофы, по его словам, "остается всего сотня секунд", и, если случится полномасштабная война, "многие живые позавидуют мертвым".

Вассерман напомнил о так называемой "ловушке Фукидида". Эта формулировка, которую ввел в оборот бывший заместитель министра обороны США Грэхам Тиллет Аллисон, означает фатальную неизбежность войны в ситуации, когда одно могущественное государство боится конкуренции другого.

Как считает эксперт, главный соперник США не Россия, а Китай, который давно опередил всех в мире по производству востребованных на мировом рынке товаров. Именно поэтому Трамп добивается возрождения внутриамериканского производства.

Тем не менее в РФ Штаты также начали видеть потенциального противника, хоть и не такого могущественного, как КНР. Так, будущие учения НАТО "Защитник Европы-2020" предполагают условные боевые действия с восточно-европейской страной, а какой – понятно всем.

Опасность ситуации заключается в череде случайностей и отсутствии своевременных контактов между державами, когда одна ракета может запустить целый механизм, и ни одна из стран не захочет уступать. Вот тогда и произойдет самое ужасное.