В Польше совсем "заигрались"

Польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов. Таким образом в интервью Первому каналу официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нашумевшую статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского в газете Märkische Oderzeitung.

В ней говорится, что СССР напал на Польшу 17 сентября 1939 г., сделав невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. А решающий вклад в окончание войны внесли якобы союзники, а не Советский Союз, который извлек наибольшую выгоду в 1945-м, "оккупировав Украину, Белоруссию и Прибалтику", а также подчинив Польшу, Чехословакию и Прибалтику.

Пшилебский считает, что СССР в равной мере ответственен с Третьим рейхом за развязывание самого страшного конфликта XX века.

"Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, – это показатель того, что Варшава... заигралась", – сказала Мария Захарова в интервью Первому каналу.

Стоит отметить, что Белорусская и Украинская ССР, действительно, вошли в состав союзного государства в 1922 г., после подписания Договора об образовании СССР. Присоединение Прибалтики произошло в 1940 году. Таким образом, Советский Союз хотел обезопасить себя от Германии, создав определенную буферную зону. Однако эффект был, скорее обратный – множество прибалтов перешли на сторону немцев.

Также Захарова назвала ложью утверждение, что Красная армия не освобождала Варшаву. Позиция польских властей такова, что советские войска стояли рядом во время Варшавского восстания в 1944 г. и не помогли, из-за чего город был практически полностью уничтожен. И когда Красная армия входила в город, освобождать якобы уже было некого. Нужно сказать, что помогать восставшим полякам отказались британцы. Об этом польские дипломаты обычно не упоминают.

Варшавско-Познанская операция началась утром 14 января 1945 г., когда восстание уже было несколько месяцев, как подавлено. Уже 17 января 1945-го войска 47-й и 61-й армий совместно с 1-й армией Войска Польского освободили польскую столицу. В ходе операции погибли 17 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Ранее на статью Пшилебского ответило и посольство России в Германии. В заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook говорится, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты".

"В России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, сражавшихся плечом к плечу с Красной армией за освобождение Европы от гитлеризма", – цитирует дипмиссию телеканал "360".

Как напоминает "Царьград", ранее президент России Владимир Путин рассказал о причастности Польши к развязыванию Второй мировой войны. В частности, глава государства зачитал отчет советского посла в Париже о беседе с премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, когда последний пришел к выводу, что "не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но нет уверенности, что Польша не ударит с тыла".

Как известно, когда 1 октября1938 года, Вермахт вторгся в Чехословакию, уже на следующий день Польша заняла Тешинскую область.