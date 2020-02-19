Россия отправляет боевые корабли в Атлантику
В среду, 19 февраля, в дальний поход в Атлантику отправились корвет "Стойкий" и большой десантный "Королев". По данным Минобороны РФ, на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Однако близость к кораблям НАТО придает маневрам особое значение.
Как сообщает Flot.Com, отряд займется поиском подводных лодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолета Ка-27. Кроме того, команды отразят условный налет авиации и с помощью малой артиллерии и стрелкового вооружения поразят морские мишени.
Сценарий учений очень напоминает противостояние морским группировкам НАТО в Северной Атлантике. Большой десантный корабль с морскими пехотинцами под прикрытием корвета и подводных лодок может обеспечить высадку десанта или даже захват кораблей противника. Правда, "Стойкий" не слишком подходит для дальнего похода, для этих целей оптимальнее корабль проекта "Каракурт".
Впрочем, по легенде, российские моряки и морпехи противостоят террористам и тренируются отражать нападения на корабли во время стоянок на незащищенном рейде и во время преодоления проливных зон.
"Стойкий" проекта 20380 вооружен ракетами Х-35У, проект 20385 уже планируется усилить "Ониксами" и даже "Цирконами" в перспективе.
Что касается БДК "Королев", то это еще советское наследие проекта 775М. Корабль берет на борт усиленную танковую роту: 12 танков или 17 БМП или БТР, и до 250 человек десанта.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
- Что нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ