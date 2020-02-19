Отряд уходит ближе к району дислокации морской группировки НАТО

В среду, 19 февраля, в дальний поход в Атлантику отправились корвет "Стойкий" и большой десантный "Королев". По данным Минобороны РФ, на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Однако близость к кораблям НАТО придает маневрам особое значение.

Как сообщает Flot.Com, отряд займется поиском подводных лодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолета Ка-27. Кроме того, команды отразят условный налет авиации и с помощью малой артиллерии и стрелкового вооружения поразят морские мишени.

Сценарий учений очень напоминает противостояние морским группировкам НАТО в Северной Атлантике. Большой десантный корабль с морскими пехотинцами под прикрытием корвета и подводных лодок может обеспечить высадку десанта или даже захват кораблей противника. Правда, "Стойкий" не слишком подходит для дальнего похода, для этих целей оптимальнее корабль проекта "Каракурт".

Впрочем, по легенде, российские моряки и морпехи противостоят террористам и тренируются отражать нападения на корабли во время стоянок на незащищенном рейде и во время преодоления проливных зон.

"Стойкий" проекта 20380 вооружен ракетами Х-35У, проект 20385 уже планируется усилить "Ониксами" и даже "Цирконами" в перспективе.

Что касается БДК "Королев", то это еще советское наследие проекта 775М. Корабль берет на борт усиленную танковую роту: 12 танков или 17 БМП или БТР, и до 250 человек десанта.