За дело берется Northrop

США надоело смотреть, как Россия испытывает свою "Сармат", поэтому Northrop полным ходом разрабатывает свою "Сатану-2".

Как сообщает The Defense News, компания получит рекордные $85 млрд на программу ракеты, которая должна заменить Minuteman-III в середине 2020-х годов.

Ранее из конкурентной борьбы выпал "Боинг" после того как Northrop купил Orbital ATK, одного из двух производителей твердотопливных ракетных двигателей в США.

В Пентагоне признали, что Minuteman-III нет смысла модернизировать дальше, так как это ракета, сделанная в 60-х годах, а ее улучшения были минимальны.

Работа над новейшей ракетой GBSD максимально засекречена. Известно лишь, что она нового поколения, и ее будет еще сложнее сбить, благодаря более сложным траекториям боеголовок.

Новая ракета станет еще точнее и должна составить достойную конкуренцию российской "Сармат", которую пока только готовят к летных испытаниям. К концу сентября в Пентагоне уже ждут модель ракеты и презентацию всей программы.

В данный момент США проводят модернизацию всей ядерной триады, которую очень ускорили новейшие российские вооружения, вроде гиперзвукового блока "Авангард". Американцы модернизируют свои "Трайдент II", которыми в скором времени вооружат свои подлодки "Колумбия". Для ВВС США готовят бомбардировщики B-21, которые смогут брать целый арсенал ядерных бомб и ракет.