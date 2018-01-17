Биткоины стали привлекательнее бриллиантов
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Гайдаровском форуме, огорошил собравшихся неожиданным признанием... про девушек. По словам замминистра, лучший подарок для молодых россиянок - вовсе не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты, сообщает РИА "Новости".
По мнению чиновника, популярность электронных денег связана с изменением жизненных ценностей с точки зрения материальных накоплений для граждан. Такая ситуация не на шутку огорчает Моисеева: "Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы". Время покажет, сумеет ли замминистра добиться своих амбициозных целей.
Моисеев ранее сравнил криптовалюты с компьютерной игрой, подчеркнув, что в России на данном этапе эта сфера остается абсолютно свободной. Он пообещал, что ситуация такой долго оставаться не будет и государство начнет регулировать эту сферу.
Законопроект о регулировании цифровых активов в России был представлен в конце 2017 года на общественном совете при Минфине РФ. В документе определяется, что такое криптовалюта, майнинг и ICO (так называется процедура первичного размещения токенов). По поручению президента Владимира Путина, окончательный вариант законопроекта будет подготовлен в первой половине 2018 года.
Табаков навсегда попрощался со зрителями
Мэтр больше не вернется на сцену
Консульство США в России впало в паранойю
Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- К Земле летят огромные астероиды-убийцы
- Гуманоиды на "Алмазе" пролетели над МКС
- Доказано: Земля съела другие планеты
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- США установят мир в Сирии при помощи ракет
- Россия отомстила боевикам за нападение беспилотников
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина