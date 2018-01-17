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Биткоины стали привлекательнее бриллиантов

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Poole
Финансист огорчен практичностью юных россиянок

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Гайдаровском форуме, огорошил собравшихся неожиданным признанием... про девушек. По словам замминистра, лучший подарок для молодых россиянок - вовсе не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты, сообщает РИА "Новости".

По мнению чиновника, популярность электронных денег связана с изменением жизненных ценностей с точки зрения материальных накоплений для граждан. Такая ситуация не на шутку огорчает Моисеева: "Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы". Время покажет, сумеет ли замминистра добиться своих амбициозных целей.

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Моисеев ранее сравнил криптовалюты с компьютерной игрой, подчеркнув, что в России на данном этапе эта сфера остается абсолютно свободной. Он пообещал, что ситуация такой долго оставаться не будет и государство начнет регулировать эту сферу.

Законопроект о регулировании цифровых активов в России был представлен в конце 2017 года на общественном совете при Минфине РФ. В документе определяется, что такое криптовалюта, майнинг и ICO (так называется процедура первичного размещения токенов). По поручению президента Владимира Путина, окончательный вариант законопроекта будет подготовлен в первой половине 2018 года.

Валентина МАЙОРОВА
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