Финансист огорчен практичностью юных россиянок

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Гайдаровском форуме, огорошил собравшихся неожиданным признанием... про девушек. По словам замминистра, лучший подарок для молодых россиянок - вовсе не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты, сообщает РИА "Новости".

По мнению чиновника, популярность электронных денег связана с изменением жизненных ценностей с точки зрения материальных накоплений для граждан. Такая ситуация не на шутку огорчает Моисеева: "Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы". Время покажет, сумеет ли замминистра добиться своих амбициозных целей.

Моисеев ранее сравнил криптовалюты с компьютерной игрой, подчеркнув, что в России на данном этапе эта сфера остается абсолютно свободной. Он пообещал, что ситуация такой долго оставаться не будет и государство начнет регулировать эту сферу.

Законопроект о регулировании цифровых активов в России был представлен в конце 2017 года на общественном совете при Минфине РФ. В документе определяется, что такое криптовалюта, майнинг и ICO (так называется процедура первичного размещения токенов). По поручению президента Владимира Путина, окончательный вариант законопроекта будет подготовлен в первой половине 2018 года.