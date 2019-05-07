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Акция ЕР "Диктант Победы" стартовала повсеместно

Фото: er.ru
Среди участников - жители России и еще 23 стран

Акция "Единой России" "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, проходит во вторник, 7 мая, по всей территории России и за рубежом. Старт основному этапу акции был дан в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Участников акции в столице приветствовали председатель общественного совета партпроекта "Историческая память", член Бюро Высшего совета ЕР, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и координатор партпроекта, глава оргкомитета акции "Диктант Победы", депутат Госдумы Александр Хинштейн. О начале акции объявил генерал-полковник в отставке, почетный профессор Академии военных наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин.

Жители Центральных регионов России, Северо-Запада, Поволжья, Урала и Сибири, а также 23 стран присоединились к акции партпроекта "Историческая память" в 13.00 мск. К этому времени диктант уже написали более 5 тыс. жителей Дальнего Востока и четырех иностранных государств: Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана.

В России было организовано около 1300 площадок для диктанта: в админцентрах каждого региона, в городах с населением от 500 тыс. человек, в городах воинской славы и городах-героях.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

В Севастополе местом проведения "Диктанта Победы" была выбрана Сапун-гора, где 75 лет назад, 7 мая 1944 г., проходила решающая битва за город, отметил секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак.

"В эти дни мы отдаем дань всем, кто отдал свои жизни в боях за свободу и независимость нашей большой страны. Мы вспоминаем тех, кто в тылу ковал эту Победу, кто восстанавливал нашу страну, город-герой Севастополь, народное хозяйство в послевоенные годы. Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям", – сказал Турчак, обращаясь к собравшимся в Севастополе.

Участникам акции "Диктант Победы" было предложено за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых дано четыре варианта ответов.

Иностранные площадки при поддержке Россотрудничества организованы в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.

С 14.00 мск желающие могут принять участие в акции в онлайн-режиме и сразу узнать свой результат.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

Николай ВИКТОРОВ
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