Турчак предложил план по предотвращению лесных пожаров

Систему лесоохраны необходимо реформировать

Существующий подход к борьбе с природными пожарами нужно пересмотреть. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его мнению, если субъекты не справляются с возгораниями в лесах сами, значит, нужно усилить роль федерального центра в мониторинге и тушении. Но тут главный вопрос не во вливании дополнительных средств. Саму организацию лесоохраны необходимо сделать более эффективной.

Первое, что нужно, – создать единую систему мониторинга, включающую наблюдение из космоса. Сейчас эта работа возложена на лесников, причем зачастую один человек должен следить за ситуацией на территории площадью 80 тыс. га. "Это априори делает невозможным эффективное управление лесным комплексом", – отметил Турчак в интервью РБК. При этом численность лесников, сокращенная в последние годы в сотни раз, должна быть повышена в соответствии с уровнем потенциальной опасности на территории.

Учет лесного хозяйства тоже пора переводить на цифровую платформу. Все данные о лесозаготовках, экспорте, выделении квот на вырубку, восстановительных мероприятиях и т.д. должны собираться в единую информационную систему. Причем ответственность за ее создание должно быть возложено на Минприроды, а не на регионы, поскольку известны случаи, когда местные власти причастны к незаконной вырубке леса.

В целом борьба с "черными лесорубами" должна быть усилена. Нередко именно они становятся причиной масштабных пожаров, пытаясь скрыть следы преступления. Местные жители же боятся заявлять о подобных правонарушениях в полицию. В связи с этим Турчак призвал депутатов "Единой России" всех уровней уделять повышенное внимание любым сигналам со стороны граждан и контролировать работу правоохранителей по борьбе с незаконными вырубками.

"Власть будет давить "черных лесорубов", – гарантировал Турчак.

Еще одна важнейшая задача – повышение качества прогнозирования пожаров. Сейчас такая работа ведется откровенно неэффективно. Поэтому следует оценить, достаточно ли у метеослужб инфраструктуры для оценки ситуации и прогноза, особенно на отдаленных и труднодоступных территориях, а также разработать оценку других факторов пожароопасности отдельных участков.

Плюс к этому нужно разработать план оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе. "Важно, чтобы каждый житель в задымленном населенном пункте элементарно мог получить респиратор, не дожидаясь, когда уровень задымления достигнет критического уровня, так называемого черного неба", – пояснил Турчак.

Все эти предложения будут сформулированы в виде законопроекта и переданы на рассмотрение парламентариев. "В ближайшее время фракции "Единой России" в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством", – подчеркнул Турчак.

По оперативным данным МЧС, сейчас в России горит 2,3 млн га лесов. К тушению привлечена военная авиация.

