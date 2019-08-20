Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

У России есть способы взыскания с Украины госдолга, но лучше направить эти средства на возврат граждан в РФ. Об этом заявила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

"Конечно, это будет выглядеть как некая форма выкупа. Украина удерживает очень много наших граждан. ... Может быть, каким-то образом рассматривать форматы возврата долга прошлых лет для того, чтобы наши граждане вернулись как можно быстрее домой", – пояснила Тимофеева.

В интервью "Царьграду" она отметила, что конкретный механизм она предложить не может, но считает правильным, чтобы специалисты такую возможность проработали.

Что касается долгов со стороны Кубы и Белоруссии, то тут сенатор тоже не надеется на взыскание.

"Я считаю, что с Кубой нужно поддерживать отношения. И что это наше обязательства, которые сложились ещё в прошлом веке. В отношении Белоруссии – мое мнение, если мы строим союзное государство, то соответственно, для развития отношений тоже необходимо вкладывать средства. … То есть это будут невозвратные долги, скорее всего", – считает Тимофеева.

Ранее сообщалось, что из $3,7 млрд долга Украина согласна вернуть России только $610 млн.

