Стать шпионом в Америке стало очень просто

В ФБР придумали новый способ выявления и привлечения на свою сторону российских тайных агентов. Для этого в соцсетях запускаются специальные рекламные ролики со слоганами по-русски.

"Подумай о своей семье", "Подумай о своем будущем" – вот только некоторые призывы, которые обнаружили журналисты CNN. Заинтересовавшиеся лица по ссылке попадают на страницу ФБР, где их призывают посетить офис разведки в США и стать добровольными осведомителями.

Причем спецслужбы США рассчитывают таким образом не только перетянуть на свою сторону действующих шпионов, но и получить информацию от граждан, которые знают что-то интересное по роду своей деятельности или как случайные свидетели.

Официально ФБР не подтверждает, что начало вербовать россиян через соцсети, но американские журналисты уверены, что их разведка это делает и что это справедливая плата за "вмешательство России в выборы 2016 года". Доказать которое, кстати, Вашингтон так и не смог.