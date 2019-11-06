Мошенники нашли доступ к личным данным клиентов банков

Паспортные данные, прописка, семейное положение, место работы, официальный доход – эти и другие сведения могут стать достоянием злоумышленников, если человек является клиентом банка. В первую очередь утечка данных угрожает россиянам, подавшим запрос о кредите. Об этом предупредили в "Лаборатории Касперского".

Специалисты компании обнаружили новую схему, которую придумали мошенники. Они направляют на корпоративную почту работника банка письмо якобы от известного HR-портала, в котором предлагается пройти оценку знаний и квалификации. Причем выглядит все, как некая обязательная процедура, рассказала "Известиям" старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.

Банковский служащий переходит по ссылке, авторизуется с помощью рабочего логина и пароля – и мошенники получают доступ ко всем данным, которые проходят через почту сотрудника кредитной организации. Чаще всего это анкеты клиентов, желающих получить заем.

В российских банках, куда издание обратилось за комментариями, уверили, что регулярно проводят разъяснительную работу среди служащих. Однако человеческий фактор никто не отменял, и утечка данных клиентов случается.

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