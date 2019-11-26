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"Сдал без боя": Праге напомнили про военный трибунал

"Сдал без боя": Праге напомнили про военный трибунал
Фото: pixabay.com
Стремление чехов увековечить память о нацистском преступнике назвали кощунством

В Европе идет активная кампания по реабилитации фашизма и нацизма. Но власти не должны допускать, чтобы в глазах молодежи героизировали людей, признанных военными преступниками после Второй мировой войны. Об этом заявил председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

В частности, он назвал "кощунством" планы чехов установить в Праге памятник руководителю Русской освободительной армии (РОА) Андрею Власову, передает РИА "Новости":

"Генерал Власов сдался в 1942 году немцам без всякого сопротивления, без единого выстрела. Он отказался от присяги и стал таким же прислужником нацистов, какими были Бандера и Шухевич", – напомнил Липовой.

Андрей Власов. Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0 de)

Ранее посольство РФ в Чехии предупредило, что установка памятника власовцам станет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, по которым нет срока давности:

"Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях", – указали в посольстве.

Советский военачальник Власов попал в плен к немцам в 1942 г. и перешел на сторону нацистской Германии. Был повешен в 1946 году.

Ранее в Прибалтике снесли памятники советским воинам-освободителям.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да и чехи прекрасно помнят "освободителей", со всеми указанными внизу поступками и навязанным социализмом, и Пражскую Весну не забыли!
Гость
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Освободители- не оккупируют территории. Они освобождают и уходят. Так что правильная Прибалты поступают: еще сильна память в народе, что эти "освободители" вытворяли! Мародерство, убийства, изнасилования... А сколько Прибалтов было замучано в ГУЛАГе?
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