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ФБР выявило исходящую из России мобильную угрозу

ФБР выявило исходящую из России мобильную угрозу
Фото: pixabay.com
Опасность несут смартфоны и планшеты

Разработанные в России мобильные приложения нужно запретить, поскольку они представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу". К таким выводам пришли специалисты в Федеральном бюро расследований (ФБР) США.

В качестве примера они привели приложение FaceApp, с помощью которого пользователь может менять возраст и пол человека на фотографии. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер еще летом поднял тревогу, потребовав от ФБР проверить, не несет ли такое приложение угрозу национальной безопасности США. Как оказалось, несет:

"ФБР считает любое мобильное приложение или похожий продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой", – приводит "РГ" ответ ФБР.

Американцы полагают, что с помощью мобильных приложений правительство РФ может удаленно и несанкционированно собирать информацию по всему миру и использовать личные данные людей без их согласия. Не исключили в ФБР и возможности Москвы вмешиваться в американские выборы с помощью FaceApp, но на этот счет доказательств у них пока нет.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон признал, что у него нет сведений о российском влиянии на британскую политику.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
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Обнаружили, что не все приложения передают информацию в АНБ США? :))))))
Это упущение!
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