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Практически треть трудоустроенных сегодня россиян занимаются никому не нужной работой, поэтому от их увольнения дело не пострадает. Такую мысль на условиях анонимности высказал один из богатейших людей в РФ, фигурант списка "Форбс".
Он отметил, что в России сейчас работают примерно 70 млн граждан. Из них спокойно можно уволить 25 млн. Бизнесмен основывает эти выводы на собственном опыте: в своей компании он в течение 15 лет провел масштабные сокращения, оставив из 5 сотрудников только одного. "Финансовые показатели за это же время выросли в разы", – цитирует предпринимателя KP.RU.
Более того, олигарх уверен, что, испытав легкий стресс от потери постоянного дохода, человек предпримет усилия, чтобы стать более полезным: получит новую профессию, станет лучше работать, откроет свой бизнес. В конечном итоге это принесет пользу экономике страны.
Собственно, многие люди и сами понимают, что зря просиживают штаны в офисе. В частности, свою работу считают бессмысленной чиновники, управленцы и даже фармацевты. При этом власти придерживаются иной точки зрения, когда борются с безработицей: если миллионы человек разом останутся без дела, начнутся беспорядки.
Ранее о грядущих в 2020 г. сокращениях сообщил каждый десятый работодатель в России.
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