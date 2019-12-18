Сокращение кадров поможет росту экономики

Практически треть трудоустроенных сегодня россиян занимаются никому не нужной работой, поэтому от их увольнения дело не пострадает. Такую мысль на условиях анонимности высказал один из богатейших людей в РФ, фигурант списка "Форбс".

Он отметил, что в России сейчас работают примерно 70 млн граждан. Из них спокойно можно уволить 25 млн. Бизнесмен основывает эти выводы на собственном опыте: в своей компании он в течение 15 лет провел масштабные сокращения, оставив из 5 сотрудников только одного. "Финансовые показатели за это же время выросли в разы", – цитирует предпринимателя KP.RU.

Более того, олигарх уверен, что, испытав легкий стресс от потери постоянного дохода, человек предпримет усилия, чтобы стать более полезным: получит новую профессию, станет лучше работать, откроет свой бизнес. В конечном итоге это принесет пользу экономике страны.

Собственно, многие люди и сами понимают, что зря просиживают штаны в офисе. В частности, свою работу считают бессмысленной чиновники, управленцы и даже фармацевты. При этом власти придерживаются иной точки зрения, когда борются с безработицей: если миллионы человек разом останутся без дела, начнутся беспорядки.

Ранее о грядущих в 2020 г. сокращениях сообщил каждый десятый работодатель в России.