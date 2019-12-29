Некоторые предметы нужно убрать из дома для привлечения удачи

Чтобы год Белой Металлической Крысы принес только богатство и успехи, нужно привести в порядок свое жилище.

Так, астрологи перед Новым годом – 2020 советуют не держать в доме множество мусорных баков. От корзины для бумаг, к примеру, лучше избавиться. Либо следить за тем, чтобы она не была переполненной. Крыса любит порядок и не терпит грязи.

Открытые полки лучше заменить на застекленные стеллажи или закрывающиеся шкафчики. Символ Нового года обожает прятаться в укромных уголках. Открытые пространства она не любит.

Металлом 2020 года считается металл, а именно серебро. Поэтому если вы задумались об отделке новой квартиры, от дерева стоит отказаться. Даже деревянные окна астрологи советуют заменить на пластиковые.

Крыса творческое животное и к различным изображениям, украшающим дом, отнесется благосклонно. Исключение - банальные фото и рисунки - гор или моря, например. Лучше повесить то, что вы создали сами, пишет Рамблер.

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