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Срочно избавляйтесь: что принесет беду в Новый год - 2020

Срочно избавляйтесь: что принесет беду в Новый год - 2020
Фото: www.globallookpress.com
Некоторые предметы нужно убрать из дома для привлечения удачи

Чтобы год Белой Металлической Крысы принес только богатство и успехи, нужно привести в порядок свое жилище.

Так, астрологи перед Новым годом – 2020 советуют не держать в доме множество мусорных баков. От корзины для бумаг, к примеру, лучше избавиться. Либо следить за тем, чтобы она не была переполненной. Крыса любит порядок и не терпит грязи.

Открытые полки лучше заменить на застекленные стеллажи или закрывающиеся шкафчики. Символ Нового года обожает прятаться в укромных уголках. Открытые пространства она не любит.

Металлом 2020 года считается металл, а именно серебро. Поэтому если вы задумались об отделке новой квартиры, от дерева стоит отказаться. Даже деревянные окна астрологи советуют заменить на пластиковые.

Крыса творческое животное и к различным изображениям, украшающим дом, отнесется благосклонно. Исключение -  банальные фото и рисунки -  гор или моря, например. Лучше повесить то, что вы создали сами, пишет Рамблер.

Ранее "Утро" писало, как правильно накрыть стол на Новый год.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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