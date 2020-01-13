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Россия уйдет под воду из-за глобального потепления

Россия уйдет под воду из-за глобального потепления
Фото: pixabay.com
Пожары в Австралии ускорят изменение климата

Глобальное потепление, о котором предупреждали ученые, уже выражается в самых негативных климатических явлениях. В частности, полыхающие уже третий месяц леса в Австралии стали следствием изменения погодных условий на планете.

Потепление климата из-за усиления парникового эффекта сказывается таким образом, что в регионах с жарким засушливым климатом становится еще жарче и суше, пояснил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

"Усиление человеком парникового эффекта приводит и к повышению средней температуры, и к перераспределению осадков. Где осадков много, их будет еще больше", – цитирует эксперта телеканал "360".

Кокорин привел в качестве примера Россию, на всей территории которой, за исключением только южных регионов, в последнее время замечено значительное увеличение количества осадков.

Ранее ученые предупредили, что из-за потепления в московский регион устремились с юга ядовитые пауки и змеи.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий гость
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Прям толпой ползут. Медведи на велосипеде, комарики на воздушном шарике, жаба на метле. Там всех отравили, теперь к нам, чистым и хрустальным, нацелились))).
Может, сначала, мошкару пожрут, такую же северную, экологически выдержанную? Тогда милости просим))))
Гость
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это с незалежной что ли ползут гады?
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