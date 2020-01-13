Иностранцы увидят преимущество в объединении с нашей страной

Часть Европы непременно присоединится к России. В этом убежден российский актер и сценарист Иван Охлобыстин. Он пояснил, что жители Старого Света пойдут на объединение абсолютно добровольно, преследуя собственную выгоду.

"Что касается энергоснабжения – мы единая сеть, они от нас питаются. У нас все есть, чего нет у них. У нас есть решимость. Французы уже с нами вроде как... понимают, что они сгорят в страстях, если они не будут с нами. Итальянцам… главное, чтобы полицейский работал, чтобы не было карманников. А у нас с этим решаемо все. Так что я вижу, что большая часть мира будет все-таки с Россией", – подчеркнул Охлобыстин в эфире "Царьграда".

Актер, ранее служивший священником Русской православной церкви, особо отметил, что под "Россией" понимает все народности, проживающие на территории страны. Поэтому при объединении европейских стран с РФ, он уверен, будет сохранена уникальность всех народов, их культура и особенности менталитета.

Ранее в Германии поблагодарили Россию за помощь в недавнем прошлом.