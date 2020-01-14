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Банки в России стали жестче оценивать возможности граждан, обратившихся за займом. По данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 г. ссуду получили лишь 36,9%, по заявкам остальных было отказано.
Проще всего было в прошлом году оформить ипотеку, а вот кредит на автомобиль банки давали наиболее неохотно, пишет РБК.
По мнению аналитиков, изменение кредитной политики банков вызвано отсутствием роста доходов населения, а также высоким уровнем закредитованности россиян. В связи с этим банки предпочитают не рисковать и выдавать ссуды преимущественно проверенным клиентам, указывает URA.RU.
Ранее президент РФ подписал указ о премировании граждан, досрочно погасивших кредит.
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