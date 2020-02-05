Гости программы Соловьева не сошлись во взглядах на "еврейский вопрос"

Бурным получилось обсуждение положения евреев в Польше после Второй мировой войны в эфире российского телевидения.

Политолог Григорий Амнуэль, приглашенный на авторскую программу журналиста Владимира Соловьева, упрекнул собравшихся, что они не смотрели американский документальный фильм о событиях в Польше. При этом он особо выделил некомпетентность другого гостя программы политолога Александра Сосновского, который, дескать, даже название польского города Кельце, где в 1946 г. произошел крупный антиеврейский погром, произносит неправильно.

"Когда вы говорите о евреях, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю", – эмоционально отреагировал на обвинения Сосновский. А на очередной выпад оппонента вскочил и бросился на Амнуэля, передает РИА ФАН.

Удержать политологов от драки помогли присутствовавшие в студии публицист Николай Стариков и режиссер Карен Шахназаров. Они держали Сосновского с двух сторон, а он продолжал угрожать Амнуэлю: "Еще одно слово – и ты получишь в рожу!"

Даже после программы Сосновский никак не мог успокоиться и сожалел, что не врезал оппоненту, сообщает "Царьград".

Ранее Соловьев сам наорал на Амнуэля, рассказывавшего про Катынь.