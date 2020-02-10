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Вербовщика японских шпионов убрали из Токио

Вербовщика японских шпионов убрали из Токио
Фото: AP/TASS
Скандал с российским торгпредством получил продолжение

Россиянин, которого японские правоохранительные органы заподозрили в подкупе служащего крупнейшего информационного и финансового холдинга SoftBank, вылетит из аэропорта Токио в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

В январе 2020 г. в Токио был задержан 48-летний Ютаки Араки. Его обвинили в передаче секретных данных компании Softbank сотрудникам российского торгового представительства в Японии. На допросе задержанный признался, что получал деньги за информацию, и назвал имена заказчиков.

Местные следователи вызвали на допрос двух указанных японцем россиян, но оказалось, что один вернулся в Россию еще в 2017 г., а второй имеет "дипломатические привилегии", передает ТАСС. На фоне скандала ему пришлось спешно покинуть Японию.

В самой компании Softbank поспешили успокоить клиентов, дескать, Ютаки Араки занимал мелкую должность и не имел доступа ни к важным документам, ни к базе данных.

Ранее из Владивостока был выдворен японец, который собирал секретные данные под видом журналиста.

Николай ВИКТОРОВ

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