На Минск нападают со всех сторон

Белоруссия оказалась в сложной ситуации. Ее со всех сторон окружают недоброжелатели, нападают даже союзники. И в ближайшее время станет только хуже, предупредил лидер страны Александр Лукашенко. По его мнению, в современном медиапространстве идет настоящая война.

"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем. Эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию", – заявил президент.

Белорусские СМИ, по его словам, выигрывают на фоне иностранных за счет своей честности и объективности. Но конкуренты работают грязно.

"Мы находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников. (…) .В этом плане Беларусь простреливается со всех сторон", – отметил Батька.

Ранее Лукашенко, разочарованный неуступчивостью России в вопросе поставок энергоносителей, намекнул на возможность отказаться платить по кредитам.