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Лукашенко обнаружил в Белоруссии химическое оружие

Лукашенко обнаружил в Белоруссии химическое оружие
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
На Минск нападают со всех сторон

Белоруссия оказалась в сложной ситуации. Ее со всех сторон окружают недоброжелатели, нападают даже союзники. И в ближайшее время станет только хуже, предупредил лидер страны Александр Лукашенко. По его мнению, в современном медиапространстве идет настоящая война.

"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем. Эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию", – заявил президент.

Белорусские СМИ, по его словам, выигрывают на фоне иностранных за счет своей честности и объективности. Но конкуренты работают грязно.  

"Мы находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников. (…) .В этом плане Беларусь простреливается со всех сторон", – отметил Батька.

Ранее Лукашенко, разочарованный неуступчивостью России в вопросе поставок энергоносителей, намекнул на возможность отказаться платить по кредитам.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мордор достал Батьку.
Серчает Батька на Золотую Орду, клявшуюся быть другом!
Гость
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Химическое оружие обнаружило Белоруссию в Лукашенко , <цензура> жнёт как всегда 😂😂😂
М
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такова участь предателей,а именно усатого султана,бездарного руководителя и паразита на шее россии
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