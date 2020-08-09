Что случилось сегодня: последние новости на 9 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 9 августа
Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Самым громким событием сегодня стали выборы президента в Белоруссии. Очереди и сотен людей, блокировки сотовой связи, арест российских журналистов и стягивание войск в Минск – эти и другие новости на 9 августа. 

Выборы в Белоруссии

  • Светлана Тихановская в ночь перед выборами покинула свою квартиру. Представители кандидата в президенты заявили, что под окнами дома начали собираться "тихушники" – сотрудники правоохранительных органов в штатском. Тихановская не выходила в свет до двух часов дня – тогда она отправилась в участок для голосования, чтобы отдать свой голос. 
  • По всей Белоруссии выявили проблемы с интернетом. По некоторым данным, сотовую связь намеренно заблокировали в стране. 
  • Лукашенко проголосовал в 11 утра. Он прибыл на свой традиционный участок для голосования в сопровождении гармошки. 
  • В случае, если Лукашенко одержит победу на президентских выборах, белорусы подготовили "план Б". 
  • В Минске снова задержали россиян. В этот раз неизвестные скрутили трех журналистов и увели в неизвестном направлении. К делу подключилось российское посольство. 
  • Секретарь избирательной комиссии в Белоруссии вылезла в окно с сомнительным черным пакетом. Видео просочилось в Сеть.


Политика

  • Лукашенко приоткрыл подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным, который проходил в закрытом режиме. Глава Белоруссии заявил, что им удалось договориться по поводу задержанных россиян. 
  • НАТО стягивает к российским границам войска.
  • Командир ВСУ "сдал" причастность Украины к крушению малазийского "Боинга" над Донецком. 
  • В Европе нашли метод противодействия американским санкциям, направленных против строительства "Северного потока – 2". 


Шоу-бизнес

  • Сестре Жанны Фриске сделали предложение. На тот момент она еще находилась в браке, однако сейчас подумывает о том, чтобы выйти замуж за нового избранника. 
  • Собчак рассказала о лжи Лукашенко.
  • Сюткин празднует прибавление в семействе. Артист стал отцом в четвертый раз. 
Евгения НАГОРСКАЯ

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