Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Самым громким событием сегодня стали выборы президента в Белоруссии. Очереди и сотен людей, блокировки сотовой связи, арест российских журналистов и стягивание войск в Минск – эти и другие новости на 9 августа.

Выборы в Белоруссии

Светлана Тихановская в ночь перед выборами покинула свою квартиру. Представители кандидата в президенты заявили, что под окнами дома начали собираться "тихушники" – сотрудники правоохранительных органов в штатском. Тихановская не выходила в свет до двух часов дня – тогда она отправилась в участок для голосования, чтобы отдать свой голос.

По всей Белоруссии выявили проблемы с интернетом. По некоторым данным, сотовую связь намеренно заблокировали в стране.

Лукашенко проголосовал в 11 утра. Он прибыл на свой традиционный участок для голосования в сопровождении гармошки.

В случае, если Лукашенко одержит победу на президентских выборах, белорусы подготовили "план Б".

В Минске снова задержали россиян. В этот раз неизвестные скрутили трех журналистов и увели в неизвестном направлении. К делу подключилось российское посольство.

Секретарь избирательной комиссии в Белоруссии вылезла в окно с сомнительным черным пакетом. Видео просочилось в Сеть.





Политика

Лукашенко приоткрыл подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным, который проходил в закрытом режиме. Глава Белоруссии заявил, что им удалось договориться по поводу задержанных россиян.

НАТО стягивает к российским границам войска.

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