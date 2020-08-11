Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Александр Лукашенко покинет президентский пост через год, а Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Американцы обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии. Они поощрили действия страны, касающиеся "защиты своего суверенитета".

Тихановской пришлось сбежать из Белоруссии. Появились данные о стране, в которую уехала экс-кандидат в президенты. После своего побега она обратилась к народу с призывом.

Трамп публично опозорился. Он перепутал причину из-за чего закончилась Вторая мировая война.

Эксперт заявил, что Лукашенко будет на посту президента лишь год, после чего уйдет. Он смог договориться об этом с Россией и влиятельными игроками в Белоруссии.

Эксперт смог доказать взрыв на борту малазийского "Боинга" MH17.

Япония начала подготовку к военному противостоянию с Россией и Китаем.





Жизнь



Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.





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