Что случилось сегодня: последние новости на 11 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 11 августа
Фото: Cadu Rolim via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Александр Лукашенко покинет президентский пост через год, а Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

  • Американцы обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии. Они поощрили действия страны, касающиеся "защиты своего суверенитета". 
  • Тихановской пришлось сбежать из Белоруссии. Появились данные о стране, в которую уехала экс-кандидат в президенты. После своего побега она обратилась к народу с призывом. 
  • Трамп публично опозорился. Он перепутал причину из-за чего закончилась Вторая мировая война. 
  • Эксперт заявил, что Лукашенко будет на посту президента лишь год, после чего уйдет. Он смог договориться об этом с Россией и влиятельными игроками в Белоруссии.
  • Эксперт смог доказать взрыв на борту малазийского "Боинга" MH17.
  • Япония начала подготовку к военному противостоянию с Россией и Китаем. 


Жизнь

  • Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. 


Шоу-бизнес

  • Легкоступова впала в кому. Ее мужа задержали правоохранители. 
  • Михаила Ефремова увезли в бессознательном состоянии прямо из здания суда. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. 
  • Звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова в положении. Об этом рассказали сотрудники одной из больниц. 
  • Александр Ширвиндт попал в ДТП. 
Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
новости партнеров

Соинвестор "Северного потока - 2" допустил крах проекта из-за санкций США

Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода

Взрыв на борту: эксперт доказал причину гибели "Боинга" МН17 с помощью манометра

Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей