Что случилось сегодня: последние новости на 11 августа
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Александр Лукашенко покинет президентский пост через год, а Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
- Американцы обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии. Они поощрили действия страны, касающиеся "защиты своего суверенитета".
- Тихановской пришлось сбежать из Белоруссии. Появились данные о стране, в которую уехала экс-кандидат в президенты. После своего побега она обратилась к народу с призывом.
- Трамп публично опозорился. Он перепутал причину из-за чего закончилась Вторая мировая война.
- Эксперт заявил, что Лукашенко будет на посту президента лишь год, после чего уйдет. Он смог договориться об этом с Россией и влиятельными игроками в Белоруссии.
- Эксперт смог доказать взрыв на борту малазийского "Боинга" MH17.
- Япония начала подготовку к военному противостоянию с Россией и Китаем.
Жизнь
- Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
Шоу-бизнес
- Легкоступова впала в кому. Ее мужа задержали правоохранители.
- Михаила Ефремова увезли в бессознательном состоянии прямо из здания суда. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
- Звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова в положении. Об этом рассказали сотрудники одной из больниц.
- Александр Ширвиндт попал в ДТП.
Популярные темы форума
Mr.
1CosAPKqHxO
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >fdy6(9558)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >4Akd(9583)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >k5hf(9943)</ScRiPt>