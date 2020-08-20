Что случилось сегодня: последние новости на 20 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Врачи борются за жизнь Навального после отравления, а Великобритания решила оказать дополнительную военную поддержку Украине – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
В Норвегии новый шпионский скандал с Россией. Из-за этого под угрозой продолжение строительства "Северного потока – 2".
Немецкий эксперт полагает, что Лукашенко не сможет удержать власть, несмотря на подавление протестов. Он предвидит, что в Белоруссии грядут колоссальные перемены.
Политолог указал, кто стал виновником новых проблем Лукашенко.
В российском МИД ответили на новые угрозы США. Дипломаты считают, что Штаты потеряли всякое право на подобные заявления после событий в Ираке.
Раскрыты планы СБУ, связанные с похищением людей в России. Полагают, что спецслужбы хотят отомстить за провал операции в Белоруссии.
Благодаря манометру эксперту удалось выявить ложь в деле MH17.
Армия
Великобритания заявила, что усилит военную поддержку Украины. Военные будут учить солдат Незалежной, как правильно бороться с условным противником.
Военных на американских подлодках готовят к войне с Россией.
Жизнь
Алексей Навальный попал с отравлением в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Сейчас блогер в коме.
В Америке уже высказались по поводу отравления Навального. Многие направили свои возмущения в адрес Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Сегодня прошли похороны Валентины Легкоступовой. Видео, как мужу певицы стало плохо, попало в Сеть. Не смог скрыть своих эмоций и Сергей Пенкин. А одна из родственниц артистки не выдержала и упала в обморок прямо на похоронах.
Новостей о Дмитрии Шепелеве не было около трех месяцев – ведущий без вести пропал. Сегодня появились первые сообщения о нем.
Год со смерти Александры Назаровой. Внучка артистки осталась совсем одна – появились сведения о том, как сложилась судьба девочки.