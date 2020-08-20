Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Врачи борются за жизнь Навального после отравления, а Великобритания решила оказать дополнительную военную поддержку Украине – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

В Норвегии новый шпионский скандал с Россией. Из-за этого под угрозой продолжение строительства "Северного потока – 2".

Немецкий эксперт полагает, что Лукашенко не сможет удержать власть, несмотря на подавление протестов. Он предвидит, что в Белоруссии грядут колоссальные перемены.

Политолог указал, кто стал виновником новых проблем Лукашенко.

В российском МИД ответили на новые угрозы США. Дипломаты считают, что Штаты потеряли всякое право на подобные заявления после событий в Ираке.

Раскрыты планы СБУ, связанные с похищением людей в России. Полагают, что спецслужбы хотят отомстить за провал операции в Белоруссии.

Благодаря манометру эксперту удалось выявить ложь в деле MH17.

Армия

Великобритания заявила, что усилит военную поддержку Украины. Военные будут учить солдат Незалежной, как правильно бороться с условным противником.

Военных на американских подлодках готовят к войне с Россией.

Жизнь

Алексей Навальный попал с отравлением в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Сейчас блогер в коме.

В Америке уже высказались по поводу отравления Навального. Многие направили свои возмущения в адрес Владимира Путина.

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