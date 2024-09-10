Собянин рассказал о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе

Собянин рассказал о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе
Фото: соцсети
В одном доме произошло возгорание на фоне атаки

Минувшей ночью силы ПВО сбили несколько вражеских беспилотников в Раменском городском округе. Всего там было зафиксировано шесть дронов, последний сбили около шести утра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы", – написал он в Telegram.

Всего, по данным Минобороны, в Подмосковье обнаружили и ликвидировали порядка 20 БПЛА. Первые сообщения об атаках появились в 2:32 – беспилотник заметили системы ПВО в Люберцах. Спустя 24 минуты их обнаружили в Раменском. 

Минувшей ночью над российскими регионами было ликвидировано 144 беспилотника, запущенных ВСУ. 

Источник: Telegram
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