Проведены медосмотры сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара

Проведены медосмотры сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара
Фото: пресс-служба
ФМБА проверило здоровье более 11 тысяч атомщиков и членов их семей

Сводные мобильные медицинские отряды Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России провели диспансеризацию работников Запорожской атомной станции, а также профилактические медосмотры всех желающих жителей Энергодара, как взрослых, так и детей. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Сводные мобильные медицинские отряды были сформированы по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой в декабре 2022 года. С этого времени терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры и другие специалисты, входящие в состав медотрядов, осмотрели более 11 тысяч жителей Энергодара и работников ЗАЭС. Только в апреле 2023 года медики провели прием свыше 3 000 взрослых и детей, причем многие явились повторно для врачебного контроля и коррекции лечения.

По итогам осмотров пациентов при необходимости направляли на дополнительные обследования в местных лечебных учреждениях, на консультацию в клиники Агентства или на госпитализацию для получения высокотехнологичной медпомощи. В частности, в апреле было выписано 118 направлений в стационар. В целом, самыми распространенными заболеваниями, выявленными в ходе диспансеризации, стали нарушения зрения и болезни глаз.

Следующим этапом работы специалистов ФМБА в Энергодаре станет проведение медосмотров выпускников школ и будущих абитуриентов, учащихся средних образовательных заведений, детей дошкольных учреждений и детских садов. В специальные отряды медиков войдут врачи-педиатры, неврологи, логопеды, а также педагоги школьных учреждений и детских садов.

Напомним, что с октября 2022 г. Запорожская АЭС входит в состав российского атомного комплекса.

новости партнеров
По теме

Мощные взрывы в Киеве и Одессе: что происходит на Украине после атаки на Кремль

В России требуют ответить на вопиющую провокацию

"Военные меры": Москва жестко ответила подбирающейся к рубежам РФ НАТО

При приближении натовских гнезд к северным границам реакция будет сокрушительной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей