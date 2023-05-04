Проведены медосмотры сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара

ФМБА проверило здоровье более 11 тысяч атомщиков и членов их семей

Сводные мобильные медицинские отряды Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России провели диспансеризацию работников Запорожской атомной станции, а также профилактические медосмотры всех желающих жителей Энергодара, как взрослых, так и детей. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Сводные мобильные медицинские отряды были сформированы по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой в декабре 2022 года. С этого времени терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры и другие специалисты, входящие в состав медотрядов, осмотрели более 11 тысяч жителей Энергодара и работников ЗАЭС. Только в апреле 2023 года медики провели прием свыше 3 000 взрослых и детей, причем многие явились повторно для врачебного контроля и коррекции лечения.

По итогам осмотров пациентов при необходимости направляли на дополнительные обследования в местных лечебных учреждениях, на консультацию в клиники Агентства или на госпитализацию для получения высокотехнологичной медпомощи. В частности, в апреле было выписано 118 направлений в стационар. В целом, самыми распространенными заболеваниями, выявленными в ходе диспансеризации, стали нарушения зрения и болезни глаз.

Следующим этапом работы специалистов ФМБА в Энергодаре станет проведение медосмотров выпускников школ и будущих абитуриентов, учащихся средних образовательных заведений, детей дошкольных учреждений и детских садов. В специальные отряды медиков войдут врачи-педиатры, неврологи, логопеды, а также педагоги школьных учреждений и детских садов.

Напомним, что с октября 2022 г. Запорожская АЭС входит в состав российского атомного комплекса.