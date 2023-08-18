Ночную дискотеку в "Лужниках" отменили из-за ухудшения погоды 18 августа

Ожидаются дожди и швалистый ветер

Ночная дискотека на Мосурбанфоруме в "Лужниках" не состоится из-за штормового предупреждения в регионе 18 августа. Ожидается, что до конца дня в столице будут ливни и швалистый ветер до 15 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На фоне неблагоприятных погодных условий горожан просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать в их близости авто. Оперативные службы готовы к оперативному устранению неполадок, которые могут появиться на фоне грозы.

Московский урбанистический форум проходит на четырех площадках. Помимо "Лужников", различные мероприятия проводят в парке "Зарадье", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Основной темой мероприятия являются достижения города в сфере транспорта, строительства, экономики и других.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что на сайте Московского урбанфорума открылся раздел выставки "Станция Манеж".