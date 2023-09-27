Как в Испании относятся к русским: рассказ гражданки РФ

Как в Испании относятся к русским: рассказ гражданки РФ
Фото: unsplash.com
Все изменилось более полутора лет назад

Россиянка Анна почти три года назад поступила в университет в Испании. Девушка в беседе с журналистами рассказала, как в стране изменилось отношение к представителям России после начала спецоперации на Украине.

По ее словам, после переезда она сразу хорошо начала общаться с согражданами, а вот испанцы ее воспринимали холодно. Ситуация изменилась, когда ей удалось вникнуть в чужой менталитет и понять, как в стране устроена жизнь местных. 

Сейчас она живет в Марбелье – городе, адаптированном для русскоговорящего населения. И хотя раньше там к россиянам привыкли, в прошлом году ситуация немного изменилась.

"В 2022 году отношение к выходцам из России несколько поменялось. Русских у нас в университете стали остерегаться, а то и бояться. Стараются держаться подальше от нас", – делится россиянка.

Но в целом претензий к людям из России у испанцев нет. Анна говорит, что они оказались людьми, которых практически не интересует международная политика. 

Ранее россиянка рассказала, какие привычки немцев выводят ее из себя.

Источник: Лента.ру
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