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Береговой службе охраны США удалось обнаружить обломки батискафа "Титан" вместе с человеческими останками. Их нашли на дне Атлантического океана.
Участники экипажа в июне погрузились для экспедиции к затонувшему кораблю "Титаник". Однако спустя несколько часов с ним была потеряна связь, найти батискаф смогли только спустя пять дней. Причиной катастрофы эксперты называют водное давление, из-за которого корпус судна попросту не выдержал.
Как сообщает телеканал "360", все обломки и останки уже отправили на экспертизу.
Ранее тарологи заявили, что катастрофа с батискафом "Титан" была предначертана судьбой.
Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру