Батискаф "Титан" полностью подняли со дна Атлантического океана

С момента катастрофы прошло несколько месяцев

Береговой службе охраны США удалось обнаружить обломки батискафа "Титан" вместе с человеческими останками. Их нашли на дне Атлантического океана.

Участники экипажа в июне погрузились для экспедиции к затонувшему кораблю "Титаник". Однако спустя несколько часов с ним была потеряна связь, найти батискаф смогли только спустя пять дней. Причиной катастрофы эксперты называют водное давление, из-за которого корпус судна попросту не выдержал.

Как сообщает телеканал "360", все обломки и останки уже отправили на экспертизу.

Ранее тарологи заявили, что катастрофа с батискафом "Титан" была предначертана судьбой.