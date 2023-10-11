Батискаф "Титан" полностью подняли со дна Атлантического океана

С момента катастрофы прошло несколько месяцев

Береговой службе охраны США удалось обнаружить обломки батискафа "Титан" вместе с человеческими останками. Их нашли на дне Атлантического океана. 

Участники экипажа в июне погрузились для экспедиции к затонувшему кораблю "Титаник". Однако спустя несколько часов с ним была потеряна связь, найти батискаф смогли только спустя пять дней. Причиной катастрофы эксперты называют водное давление, из-за которого корпус судна попросту не выдержал.

Как сообщает телеканал "360", все обломки и останки уже отправили на экспертизу. 

Ранее тарологи заявили, что катастрофа с батискафом "Титан" была предначертана судьбой.

Источник: Береговая охрана США ✓ Надежный источник
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