В красной икре российских брендов найдены опасные паразиты

Товар каких производителей не соответствует требованиям, исследовало Роскачество

Красная икра – деликатесный продукт, от которого ждут питательности, вкуса и безопасности. Сотрудники Роскачества тщательно изучили образцы от двадцати четырех компаний. Увы, но в некоторых обнаружилась кишечная палочка.

Проштрафилась подобным отступлением от правил, например, красная икра от "Меридиана", "Восточного берега", Royal Black, сообщает RT. Не избежала икра от "Ленты" и "Форварда-С". Проблемы того же характера при изучении обнаружились у "Камчатского моря", "Московского рыбокомбината" и "Сахалин рыбы".

Не обошлось и без элементарной подделки: так, Киржачский КЗ к подлинной продукции подмешал долю имитированной, при этом не написав на упаковке количество в процентах.



Из двух с половиной десятков образцов оказалось, отвечают правилам товары ТМ Русское море", "Очень" и "Тунайча". Эти производители вполне могут размещать на изображение знака качества на своих товарах.



После подведения итогов торговым сетям и производителям указали на недочеты, по большей части компании исправились, указывает "Радио 1".

Ранее мы писали о том, где производятся качественные крабовые палочки.

