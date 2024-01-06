Что нельзя делать на Святки: удача отвернется

Что нельзя делать на Святки: удача отвернется
Фото: кадр из youtube
Время идеально подходит для гаданий и благотворительности, однако кое-что делать не стоит

С Рождества, 7 января, в России начинаются Святочные недели. Период между Рождеством Христовым и Крещением Господним (7-19 января) назывался Святками и считался отличным временем для гадания и веселья. Однако есть вещи, предупреждают эксперты-эзотерики, которые в это время делать категорически нельзя.

Две недели после Рождественского вечера христиане устраивают гуляния. Эти языческие обряды органично влились в христианскую культуру и соблюдаются до сих пор. В святочные дни обычно устраивали праздничный ужин из 12 блюд (обязательно постных), символизирующих апостолов Христа. Обязательно надо было попробовать все блюда на столе, дабы привлечь достаток и сытость в дом.

Охота и покупка мяса в Святки не одобрялась. Ни в коем случае не стоило и убираться – наводить порядок следовало заранее. Вообще работа в Рождество осуждалась, за исключением украшения дома. Зато приветствовались милостыня и пожертвования в храме, а также трата денег.

Но главное, что привлекает молодежь в святочные недели, это возможность погадать. Как правило, молодые девушки старались погадать на суженого и замужество. До нас дошло немало традиционных способов заглядывать в будущее. Например, бросание валенка на дорогу не глядя, через плечо. Направление носка указывало, откуда ждать сватов.

Более сложное, но тоже популярное гадание на зеркалах – решались на такое знакомство с будущим не все. Нужно было поставить два зеркала друг напротив друга, зажечь свечи и сесть между зеркалами, вглядываясь в одно из них. В отражении должен был показаться суженый.

Гадали и на нитках, поджигая равные отрезки. Та, чья нить сгорала первой, должна была первой и выйти замуж. А если нить гасла сразу или до середины, то свадебный венец, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", девушке не светил никогда.

Впрочем, гадали не только на любовь. Бытовал способ зарыть в крупу предметы, символизирующие те или иные события в жизни: богатство, болезнь, поездка. И наугад вытаскивали, узнавая, что ждет впереди.

Ранее мы писали, почему рождественские гадания под запретом церкви.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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