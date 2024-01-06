Скончался прославившийся после истории с "Аэрофлотом" кот Виктор

Скончался прославившийся после истории с "Аэрофлотом" кот Виктор
Фото: социальные сети
Питомец и его хозяин стали популярными после инцидента с перевесом и попыткой отправить кота в багаж

В Приморье скончался кот Виктор, ставший звездой благодаря истории с перевесом при посадке в самолет "Аэрофлота". Осенью 2019-го хозяин кота возвращался домой во Владивосток после нескольких лет работы в Риге. На пересадке в столице нашей страны кота внезапно отказались пропускать в салон и потребовали сдать в багаж.

Причиной стал перевес, из-за которого питомец не соответствовал требованиям авиаперевозчика. Мужчина не пожелал сдавать кота в багажное отделение, ведь 8 часов полета в холодном отсеке животное могло не пережить. Он пошел на хитрость, найдя похожую кошку, но весившую по нормам авиакомпании.

Так упитанный, но любимый питомец и хозяин благополучно долетели до Владивостока. Позже "Аэрофлот" узнал о хитрости россиянина и отобрал у него несколько сотен тысяч накопленных бонусов. Мужчина тогда написал руководителям компании открытое письмо с призывом изменить правила перевозки животных.

И вот спустя несколько лет после нашумевшей истории пушистого "бро" больше нет. Об этом горюющий хозяин написал в своем блоге.

"Беги по радуге, кот Виктор". – попрощался он с любимцем.

Ранее мы показывали смешное видео с котиком, вероломно напавшим на ногу любимого хозяина.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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