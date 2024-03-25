Врач объяснил, что происходит с водой при повторном кипячении

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Немало людей слышали от родителей или бабушек с дедушками о том, что воду нельзя повторно кипятить. Мол, после такой процедуры она становится бесполезной и даже вредной. Расхожий миф о снижении качества воды из-за повторного кипячения развенчал врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Специалист подчеркнул, что никаких обоснований для такого рода утверждений нет. Напротив, повторное кипячение воды может принести только пользу. Дело в том, что сильная тепловая обработка позволяет уничтожить все болезнетворные бактерии, так что еще одно кипячение лишь повысит воздействие на вредные организмы и очистит от них воду.
Специалист особо отметил, что многократное кипячение никоим образом не меняет минеральный состав жидкости. Самое главное, на что нужно обратить внимание – это исходный состав воды, ее качество и чистота. Вода является очень важным для человека компонентом, поэтому всегда нужно использовать только высококачественную жидкость, соответствующую санитарным нормам.
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