В РПЦ объяснили появление креста на могиле Старовойта

У многих россиян возникли вопросы

Появление креста на могиле бывшего министра транспорта Романа Старовойта вызвало обсуждения в обществе: не все поняли, почему на захоронении, если речь шла о суициде, установлен православный крест. Многие пользователи и комментаторы в Сети удивились такому решению, ведь в массовом сознании долгое время существовало представление о том, что церковь не одобряет подобные захоронения.

Однако в Русской православной церкви развеяли эти сомнения. Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, сообщил, что никаких разночтений по этому вопросу не существует. По его словам, если человек был крещен и исповедовал православную веру, со стороны церкви нет никаких препятствий для установки креста на его могиле, даже если речь идет о самоубийстве.

Кипшидзе отметил, что каждый крещеный остается православным человеком, что бы с ним ни случилось. Таким образом, крест может быть установлен на могиле только из-за факта принадлежности покойного к православию, вне зависимости от его поступков.

Роман Старовойт был похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Территория у могилы была оцеплена, а вход для посторонних ограничен. На прощание с экс-министром собрались десятки журналистов. Место захоронения находится недалеко от часовни Ксении Петербургской. Провожать Старовойта пришли и его родные, в том числе девушка Полина Копылова.

Напомним, тело политика было обнаружено с огнестрельным ранением в висок в его автомобиле в день, когда его сняли с высокой должности.