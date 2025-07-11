В РПЦ объяснили появление креста на могиле Старовойта

Странной детали на похоронах Старовойта дали четкое объяснение
Кадр: YouTube
У многих россиян возникли вопросы

Появление креста на могиле бывшего министра транспорта Романа Старовойта вызвало обсуждения в обществе: не все поняли, почему на захоронении, если речь шла о суициде, установлен православный крест. Многие пользователи и комментаторы в Сети удивились такому решению, ведь в массовом сознании долгое время существовало представление о том, что церковь не одобряет подобные захоронения.

Однако в Русской православной церкви развеяли эти сомнения. Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, сообщил, что никаких разночтений по этому вопросу не существует. По его словам, если человек был крещен и исповедовал православную веру, со стороны церкви нет никаких препятствий для установки креста на его могиле, даже если речь идет о самоубийстве.

Кипшидзе отметил, что каждый крещеный остается православным человеком, что бы с ним ни случилось. Таким образом, крест может быть установлен на могиле только из-за факта принадлежности покойного к православию, вне зависимости от его поступков.

Роман Старовойт был похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Территория у могилы была оцеплена, а вход для посторонних ограничен. На прощание с экс-министром собрались десятки журналистов. Место захоронения находится недалеко от часовни Ксении Петербургской. Провожать Старовойта пришли и его родные, в том числе девушка Полина Копылова.

Напомним, тело политика было обнаружено с огнестрельным ранением в висок в его автомобиле в день, когда его сняли с высокой должности.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
По теме

Трамп послал России и Украине закодированные послания

Глава США не оставляет попыток завершить противостояние между странами

Раскрыт посыл мощнейшего за всю СВО удара России по Киеву

В украинской столице 10 часов звучали сирены тревоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей